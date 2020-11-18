مستبعدا تراجع التيار الصدري.. عبد اللطيف يرجح سقوط ''سياسين كبار'' في الانتخابات المقبلة

2020/11/18 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استبعد القاضي والنائب السابق وائل عبداللطيف، الاربعاء، تراجع التيار الصدري في الانتخابات النيابية المقبلة، مرجحا سقوط الكثير من السياسيين الكبار لصعوبة حصولهم على اصوات بقدر التي حصلوا عليها في المراحل الماضية.

وقال عبداللطيف في حديث متلفز، اليوم (18 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "التيار الصدري منذ الانتخابات الاولى في 2005 عمل على الية الدوائر المتعددة"، مستبعدا "امكانية تراجعه في الانتخابات المقبلة، لا سيما وان القانون جاء بشكل مناسب له".

وحذر عبد اللطيف البرلمان من "الاصرار على عدم حل نفسه، مما سيتسبب بعدم اجراء الانتخابات"، متوقعا "سقوط الكثير من السياسيين الكبار في الانتخابات المقبلة، لصعوبة حصولهم على اصوات المراحل الماضية".

واكد أن "الانتخابات المقبلة ستعتمد على الجهود الذاتية في حسم الامور"، لافتا الى ان "مسألة السلاح المنفلت تعد من العناصر الرئيسية المؤثرة على نزاهة الانتخابات، في ظل فشل كل الحكومات المتعاقبة بالسيطرة على هذا الملف".

واشر الى "وجود تبذير في المال العام الذي تقوم بصرفه مفوضية الانتخابات خلال الانتخابات السابقة"، مشددا على "ضرورة السيطرة على المصروفات في المرحلة المقبلة لتجاوز فكرة تاجيل الانتخابات".

وأوضح إن "عددا كبيرا من المسجونين لا يحق لهم التصويت؛ لكون القانون العراقي اسقط عنهم الحقوق المدنية حيث منعهم من الترشيح والتصويت في الانتخابات".

واقترح عبداللطيف "الغاء انتخابات الخارج بسبب الاتهامات التي رافقتها في المراحل الماضية"، مبينا ان "بعض مراكز الانتخابات في دول عربية تم شراؤها بالكامل خلال الفترات الماضية".

A.Sh

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