الحشد الشعبي يوقع خسائر كبيرة بصفوف

2020/11/18 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

عاجل 🔺 كمين للحشد الشعبي يوقع خسائر كبيرة بصفوف "داعش" في ديالى

نفذت قوة من مقر قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الأحد، كمينا محكما في الطريق الرابط بين نوفل والصدور شمال قضاء المقدادية، حيث تم الاشتباك مع العدو، ولم تتمكن من حصر خسائر العدو لكثرة الاشلاء المتناثرة.



وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.هيئة الحشد الشعبي18 / 11 / 2020

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