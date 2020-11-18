نائب عراقي يحذر من خطوة قد تسمح بتعزيز أعداد القوات الأميركية

2020/11/18 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هريم آغا، الأربعاء، 18 تشرين الثاني، 2020، أن الولايات المتحدة لن تنسحب كليا من العراق، وتعمل على تقليص قواتها في البلاد فقط وذلك في رد على تصريحات رسمية اميركية بهذا الخصوص.

وقال آغا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما يتم الاعلان عنه بشأن انسحاب جديد للقوات الأمريكية من الاراضي العراقية، يقع ضمن اطار تقليص اعداد القوات وليس الانسحاب الكلي من العراق".

واضاف أن "هناك لجانا فنية من وزارة الخارجية تعمل على هذا الملف"، مبينا أن "الادارة الامريكية قد تعتمد ستراتيجية جديدة مع وصول جو بايدن إلى السلطة".

وبشأن عودة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن "هذا الأمر سيعقد المشهد وقد يدفع واشنطن إلى زيادة عدد قواتها في البلاد"، لافتا إلى أن "هناك اطرافاً سياسية تريد بقاء القوات الأمريكية من أجل ضمان التوازن السياسي في البلاد".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب ‏‏500 عنصر من قواتها في العراق الذي اعلن امس، جاء بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية مايك ‏بومبيو.‏

وقال حسين في مؤتمر صحفي، في بغداد تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وبومبيو اتفقا يوم أمس خلال اتصال هاتفي على ‏سحب 500 عنصر عسكري أمريكي من العراق".‏

وأضاف، أن "أكدنا خلال الاجتماع أن يكون هناك توقيتات زمنية لجدولة الانسحاب وبعد إعلان الاتفاق، رأينا أن هناك خطوات ‏الحوار الستراتيجي تم تأكيدها بعد تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق من 5200 عنصر إلى 3 آلاف".‏

وتابع حسين، أنه "بعد الاتصال المهم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم الاتفاق ‏على انسحاب 500 عنصر عسكري، حيث سيصل عدد الجنود المتبقين إلى 2500 عنصر".‏

وأشار إلى أن "طبيعة القوات المتبقية لن تكون قتالية، وقد دخلنا في المرحلة الرابعة والنهائية وهي تتضمن الدخول في مرحلة ‏الصفر مع انتهاء المرحلة الرابعة، وستنتهي العمليات القتالية التي كان سبب وجودها دخول تنظيم داعش إلى العراق".‏

وأكد وزير الخارجية، أن "وجود القوات الأمركيية والتحاف الدولي في العراق جاء بدعوى رسمية من الحكومة العراقية"، مبيناً ‏أن "داعش هزم في العراق لكن هناك خلايا في عدد من مناطق".‏

ولفت إلى أن "العمل المستقبلي مع قوات التحالف والجانب الأمريكي سوف يستمر على أساس العمل المشترك مع القوات العراقية ‏وغرفة العمليات العراقية هي من تقرر في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والغطاء الجوي ودعم القوات العراقية وتدريبها ‏وتجهيزها"، مشدداً على "استمرار عمل التحالف والناتو في العراق".‏

وبشأن استهداف المنطقة الخضراء يوم أمس، قال وزير الخارجية، إنه "اعتداء سافر من جهات إجرامية إرهابية على المنطقة ‏الخضراء"، معتبراً ذلك الاستهداف "هجوم على الحكومة العراقية والشعب العراقي حيث أوقع ضحايا مدنيين".‏

وأكد حسين: "نستنكر وندين هذه العمليات والحكومة مصرة في محاربة هذه الجهات المجرمة الإرهابية التي تهاجم المؤسسات ‏العراقية".‏

وبين أن "مجلس الوزراء في الامس ناقش تهيئت الأجواء للانتخابات المقبلة والمبكرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم ‏المفوضية، ومجلس الوزراء اتخذ قراراً بارسال كتاب الى مجلس الامن في نيويورك للحصول على دعم اممي للمسيرة ‏الانتخابية وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات لتعزيز نزاهة الانتخابات والثقة بالعملية السياسية".‏

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء، سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر إن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الأول الاثنين إنه لم يصدر بعد عن فريق القيادة الجديد الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وزارة الدفاع، ما يشير إلى انسحاب وشيك للقوات الأمريكية "بالكامل" من أفغانستان.

وأضافوا أن ذلك يعزز التكهنات بين المسؤولين الأمريكيين والحلفاء بأن ترامب قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي يحذر من خطوة قد تسمح بتعزيز أعداد القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عراقي يحذر من خطوة قد تسمح بتعزيز أعداد القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).