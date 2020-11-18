وزير التجارة يبحث مع السفير التركي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل اتفاقية 2009 بين البلدين

2020/11/18 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري مع السفير التركي فاتح يلدز تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تنميتها.واكد الجبوري رغبة الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات مع كافة الدول وعلى كافة الاصعدة فضلاً عن فتح قنوات اتصال جديدة تخدم الشعبين مبينا ان تركيا لها شأن مميز في العراق وخاصة انها من دول الجوار المهمة التي تربطها مع العراق علاقات تاريخية وتجارية .من جانبه اكد يلدز : نحن فخورون بالعلاقات التي تربطنا مع العراق ونقيمها بشكل كبير وهذا طبيعي كوننا من الدول الجوار وتطوير التجارة بين البلدين يسهم بتطوير العلاقات في جميع الجوانب.واشار السفير الى عدة مواضيع اهمها تفعيل الاتفاقية العراقية التركية لعام 2009 وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين./انتهى3

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