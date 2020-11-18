هيئة الحشد الشعبي : المباشرة منذ مدة باحصاء المفسوخة عقودهم

2020/11/18 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قالت هيئة الحشد الشعبي أنها تود ان تُطمئن جميع أبنائها من المفسوخة عقودهم بأنها باشرت ومنذ مدة بإحصاء و جرد أعداد المفسوخين.



وذكرت في بيان بانها تتابع تنفيذ الفقرة المتعلقة بعودتهم في قانون الاقتراض مع وزارة المالية ووضع الضوابط و التعليمات اللازمة لذلك ، وأن الكوادر الإدارية تعمل على الإنجاز بالسرعة الممكنة./انتهى3

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