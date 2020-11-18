2020/11/18 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بغداد / نينا / قالت هيئة الحشد الشعبي أنها تود ان تُطمئن جميع أبنائها من المفسوخة عقودهم بأنها باشرت ومنذ مدة بإحصاء و جرد أعداد المفسوخين.
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بغداد / نينا / قالت هيئة الحشد الشعبي أنها تود ان تُطمئن جميع أبنائها من المفسوخة عقودهم بأنها باشرت ومنذ مدة بإحصاء و جرد أعداد المفسوخين.
وذكرت في بيان بانها تتابع تنفيذ الفقرة المتعلقة بعودتهم في قانون الاقتراض مع وزارة المالية ووضع الضوابط و التعليمات اللازمة لذلك ، وأن الكوادر الإدارية تعمل على الإنجاز بالسرعة الممكنة./انتهى3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي : المباشرة منذ مدة باحصاء المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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