النفط يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ سبتمبر

2020/11/18 | 23:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

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