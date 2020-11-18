وزير التجارة والسفير التركي يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري

2020/11/18 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحث وزير التجارة علاء احمد الجبوري، مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري التقى في مكتبه، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تنميتها في ظل رغبة البلدين الاستفادة من جميع الفرص المتوفرة لاقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واشار الوزير الجبوري، خلال اللقاء الى رغبة الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات مع الدول كافة وعلى جميع الاصعدة، فضلاً عن فتح قنوات اتصال جديدة تخدم الشعبين ، مؤكدا ان تركيا لها شأن مميز في العراق وخاصة انها من دول الجوار المهمة التي تربطها مع العراق علاقات تاريخية وتجارية .

من جانبه ذكر السفير التركي: نحن فخورين بالعلاقات التي تربطنا مع العراق ونقيمها بشكل كبير وهذا طبيعي كوننا من الدول الجوار وتطوير التجارة بين البلدين يسهم بتطوير العلاقات في جميع الجوانب ".

وتطرق السفير الى مواضيع عدة اهمها تفعيل الاتفاقية العراقية التركية لعام ٢٠٠٩ وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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