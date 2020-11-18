من تاريخية الانتلجنسيا العراقية : (7-8) - عقيل الناصري

2020/11/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري وفي الوقت نفسه لم تكن الساحة الفكرية خالية من نقيض هذه التوجهات والمؤثرات في جماعات سكانية لا بأس بها، إذ عجت بالعديد من الانتلجنسيا التقليدية ذات التوجهات الدينية السلفية أو/و تلك المتأثرة بالقبلية والعشيرة ومنظومتها الفكرية والقيمية والمعيايرية، التي أقل ما يقال عنها، إنها كانت منغلقة على ذاتها وتستمد مقوماتها من (السلف) المقدس وتفسيراته القديمة المناهضة للموضوعية والعلمية، ولا تساير متطلبات الع ......





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