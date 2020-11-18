المحاكمة - سعود سالم

2020/11/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم عن العبث والحرية٠-;-٧-;- - المحاكمة في الجزء الثاني من الكتاب، ميرسو يصف أيامه في السجن وساعات التحقيق معه وبناء القضية قبل المحاكمة والذي استغرق أكثر من عام كامل.



ولم يظهر أية علامة من علامات الندم أو الأسف على قتله إنسانا بدون سبب ظاهر.



إنه فقط يشعر بالملل والضجر كلما بدأ التحقيق معه وسؤاله عن سبب عمليه القتل المجاني التي قام بها في ذلك اليوم من أيام الصيف الساخنة على الشاطيء.



ويلق ......





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