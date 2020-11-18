المسعودي: السفارة الامريكية محصنة امنياً والخروقات المتكررة تعود لوعورة الملف الامني

2020/11/18 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، ان السفارة الامريكية محصنة امنياً والجميع يعلم ان المستهدف الوحيد هو العراق.

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