بالصور.. كمين للحشد يوقع خسائر كبيرة بصفوف داعش شمال المقدادية

2020/11/18 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت قوات الحشد الشعبي، العديد من ارهابيي عصابات داعش في محافظة ديالى.

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