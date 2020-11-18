2020/11/18 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

188 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف تحالف الفتح، الأربعاء، عن وجود قوى سياسية لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا الى ان بعض الكتل "فصلت قانون الانتخابات على قياسها".

وقال النائب عن الفتح، احمد الكناني في حديث متلفز، اليوم (18 تشرين الثاني 2020)، إن "هناك قوى سياسية لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة، فيما توجد قوى أخرى مستعدة للانتخابات بعدما فصلت قانون الانتخابات على وفق ما رأته مناسباً لها".

وأوضح أن "القوى المصرة على إجراء الانتخابات في موعدها طلبت من الحكومة تضمين المبالغ المطلوبة للانتخابات في موازنة 2021".

وأضاف أن "تخفيض مجلس النواب لمبلغ الاقتراض لتمويل العجز، لم يكن يستهدف الانتخابات، وإنما كان الهدف من تشريع القانون الخروج من أزمة الرواتب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: قوى سياسية لا تريد انتخابات مبكرة وأخرى فصلت القانون على قياسها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: قوى سياسية لا تريد انتخابات مبكرة وأخرى فصلت القانون على قياسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).