اغتيال احد منتسبي مرور قضاء الكرمة

2020/11/18 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد قائممقام قضاء الكرمة، اليوم الأحد، باغتيال احد منتسبي مرور القضاء.وقال قائممقام القضاء، احمد مخلف في حديث لـ(بغدادا ليوم)، إن "احد منتسبي المرور بمنطقة الجنابيين، تم اغتياله وحرق سيارته من قبل مجموعة مسلحة".ولفت الى أن "المسلحين نفذوا جريمتهم وهم يرتدون الزي العسكري".

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