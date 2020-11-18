اخماد حريق اندلع بعدد من المخازن التجارية بمنطقة كسرة وعطش

2020/11/18 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع بعدد من المخازن التجارية المخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للعجلات في المنطقة الصناعية بكسرة وعطش شرق بغداد./انتهى9

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