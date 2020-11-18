وزيرة الهجرة تبحث مع وزير التربية ملفي النازحين والعائدين وسبل حل مشاكل الطلبة منهم

2020/11/18 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع وزير التربية علي حميد الدليمي ,عددا من المواضيع التي تهم فئات الوزارة، بضمنها ملفي النازحين وعودتهم والسبل الكفيلة بحل اوضاع الطلبة النازحين وتسهيل اجراءت عودتهم لمقاعد الدراسة في مناطقهم المحررة وآلية التنسيق بين الوزارتين لتقديم كل ما هو ممكن للطلبة النازحين والعائدين لمناطقهم، كما جرى خلال اللقاء بحث ملف الاستقرار في المناطق المحررة وتهيئة الظروف لعودة الطلبة .ودعت الوزيرة خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم ,وزارة التربية الى زيادة الكوادر التعليمية لمخيمات النزوح اضافة الى توفير ورفد الطلبة النازحين بالمستلزمات الدراسية في مدارس النازحين وتزويدهم بالوثائق المدرسية حال عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية ".وفيما يخص مناطق العودة ، أكدت الوزيرة انه " يجب تضافر الجهود من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية للنهوض بواقع شريحة الطلاب العائدين من مناطق النزوح الى مناطقهم الاصلية " ، مشيرة الى ان المدارس في المناطق المحررة تحتاج الى تأهيل واعادة اعمار ،الى جانب تسهيل مهمة نقل المعلمين والمدرسين من مناطق النزوح الى مناطق العودة ".وعن الطلبة المهاجرين قالت جابرو :" لدينا عدد كبير من الطلبة العائدين من تركيا ، لذا يجب علينا مراعاة تسهيل مهمة نقلهم من مدارس تركيا الى مدارس بلادنا فضلا عن الاخذ بنظر الاعتبار تزويدهم بالوثائق المدرسية " .من جانبه ابدى وزير التربية دعمه لوزارة الهجرة والمهجرين بشكل كبير بما يخدم فئة النازحين والعائدين واهتمامه بمساعدتهم، موجها بتشكيل خلية ازمة خاصة في قضاء سنجار تتولى اعادة تأهيل الابنية المدرسية وسد الشواغر ورفدهم بالكوادر التدريسية وتوفير المستلزمات الدراسية للعام الدراسي الجديد ".من جهتها أثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل وزير التربية تجاه الطلبة النازحين، مثمنة خطط الوزارة في هذا المجال خلال المرحلة القادمة "./انتهى2

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