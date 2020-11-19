أنقرة تدعو العراق إلى تفعيل الاتفاقية العراقية التركية لعام 2009   

2020/11/19 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير التجارة علاء احمد الجبوري، الأربعاء، مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تنميتها.



وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إن الوزير الجبوري، أكد خلال اللقاء رغبة الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات مع كافة الدول وعلى كافة الاصعدة فضلاً عن فتح قنوات اتصال جديدة تخدم الشعبين وان تركيا لها شأن مميز في العراق وخاصة انها من دول الجوار المهمة التي تربطها مع العراق علاقات تاريخية وتجارية"، مبينا أن "ذلك جاء في ظل رغبة البلدين الاستفادة من جميع الفرص المتوفرة لإقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

من جانبه قال السفير التركي وفق البيان، "نحن فخورون بالعلاقات التي تربطنا مع العراق ونقيمها بشكل كبير وهذا طبيعي كوننا من الدول الجوار وتطوير التجارة بين البلدين يسهم بتطوير العلاقات في جميع الجوانب"، مبينا أن "السفير تطرق إلى عدة مواضيع اهمها تفعيل الاتفاقية العراقية التركية لعام 2009 وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

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