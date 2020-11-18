السعودية.. اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

2020/11/19 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الأربعاء، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة عن بعد أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، باتجاه أهداف مدنية في المنطقة الجنوبية.

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