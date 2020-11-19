2020/11/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين منذ أكثر من أربعة عقود وتحديدا مابعد تسلط الخميني على مقاليد الحكم بايران وتصدير ثورة الدعوة المذهبية الشيعية الى كل مكان يتواجد فيه آتباع المذهب من بلدان وقارات ذلك الحدث الذي شد انتباه المفكرين الذين يحسنون تقييم ومتابعة مثل تلك الظاهرة الفجة الخارجة عن مألوف قواعد القانون الدولي ومبدأ التعايش الإنساني وحتى عن الأعراف والتقاليد الدينية .



ومالبثت توجهات وممارسات نظام الجمهورية الإسلامية ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سابقة - ناكورنو قراباخ - هل هي فاصل بين مرحلتين ؟ - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سابقة - ناكورنو قراباخ - هل هي فاصل بين مرحلتين ؟ - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).