2020/11/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي متفق عليه عند دارسي الأديان عموما أن الدين بحد ذاته مصدر أخلاقي إرشادي يضيف للإنسان الطبيعي حالة من التوافق ما بين مجهول بحاجة لتفسير وبين ما هو مطلوب لتوظيف المعرفة به نحو حياة يظن أهل الدين أنها النموذج الحقيقي الكامل الذي يقترحه الرب علينا، وبالتالي كل محاولة لدراسة وفهم الدين هي بالنتيجة تقريب الإنسان من الصورة المثلى له وللوجود، ويدخل هنا القائم على المعرفة الدينية أبتداء من الأنبياء والرسل و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدين بين مفهوم الرشد وتطبيقات الفرض. - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدين بين مفهوم الرشد وتطبيقات الفرض. - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).