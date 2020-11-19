أبسط مما تتوقع.. إختبار جديد للكشف عن إصابة كورونا

2020/11/19 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لا مسحات أنف أو اختبارات بصق، فكل ما على المستخدم فعله هو العد من 50 إلى 70، للكشف عن إصابته بكورونا من عدمه.

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