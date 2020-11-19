بالصور.. إخماد حريق المنطقة الصناعية شرق بغداد

2020/11/19 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أخمدت 13 فرقة اطفاء وانقاذ حادث حريق اندلع داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية المخصصة لبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات والعجلات المستهلكة في المنطقة الصناعية في منطقة كسرة وعطش شرقي العاصمة بغداد.

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