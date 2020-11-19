2020/11/19 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله ، قائد بعثة حلف الناتو الجديد الفريق بير اولسون متمنياً له الموفقية والنجاح في عمله القادم في العراق .وقال يار الله خلال اللقاء بحسب بيان لوزارةالدفاع: " بدورنا سنوفر لكم الدعم والتشجيع من أجل إدامة وتعزيز التعاون والشراكة والتنسيق في جميع المجالات".كما ودع رئيس أركان الجيش قائد بعثة حلف الناتو السابق اللواء جيني كارينيان متمنياً لها النجاح والموفقية في عملها القادم، مشيدا بعمل البعثة خلال الفترة السابقة التي أضافت الكثير من القدرات والخبرات لقواتنا الأمنية بكافة صنوفها"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يستقبل قائد بعثة الناتو الجديد في العراق ويودع قائد البعثة السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش يستقبل قائد بعثة الناتو الجديد في العراق ويودع قائد البعثة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).