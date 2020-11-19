العراق..كمين للحشد يوقع خسائر كبيرة بصفوف داعش شمال المقدادية

2020/11/19 | 00:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، العديد من ارهابيي عصابات داعش في محافظة ديالى شرق العراق.

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