2020/11/19 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليفقد "داو جونز" بأكثر من 340 نقطة مع تجاوز مخاوف كورونا آمال اللقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داو جونز" يتراجع 340 نقطة بالختام مع مخاوف الوباء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داو جونز" يتراجع 340 نقطة بالختام مع مخاوف الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).