بغداد: القوات الأمريكية الباقية غير قتالية


بغداد: القوات الأمريكية الباقية غير قتالية
2020/11/19 | 00:33 - المصدر: روسيا اليوم
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