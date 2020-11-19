2020/11/19 | 00:49 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحاول شركة مايكروسوفت اتباع نهج جديد لتأمين نظام التشغيل الخاص بها، إذ عمدت هذه المرة لاستخدام أجهزة أمان عوض تطبيقات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تطرح طريقة جديدة لحماية أنظمة ويندوز ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تطرح طريقة جديدة لحماية أنظمة ويندوز ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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