2020/11/19 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول شركة مايكروسوفت اتباع نهج جديد لتأمين نظام التشغيل الخاص بها، إذ عمدت هذه المرة لاستخدام أجهزة أمان عوض تطبيقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تطرح طريقة جديدة لحماية أنظمة ويندوز ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تطرح طريقة جديدة لحماية أنظمة ويندوز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).