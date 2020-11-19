بايدن يخضع لفحص كورونا.. وكشف النتيجة

2020/11/19 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الأخير خضع إلى إختبار فيروس كورونا وقد جاءت نتيجته سلبية.

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