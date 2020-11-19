2020/11/19 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تغلق مدينة نيويورك مجددا، الخميس، مدارسها العامة بعدما أعيد فتحها بعد تردد نهاية سبتمبر أيلول، وذلك بسبب بلوغ إيجابية فحوص الكشف عن كوفيد-19 نسبة 3 في المئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تغلق مدارسها بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تغلق مدارسها بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).