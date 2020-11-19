499 اصابة بفيروس كورونا لدى النزلاء في السجون العراقية

2020/11/19 | 00:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان عدد النزلاء المصابين بفايروس كورونا منذ بداية الازمة لحد الان بلغ ٤٩٩ نزيل في حين بلغت حالات الشفاء ٤٥٠ في حين بلغت الحالات التي تحت العلاج ٤٩ نزيل .

واوضح الغراوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” عدد الاصابات لدى الحراس في السجون بلغت ٧١٣ في حين بلغت حالات الشفاء ٤٥٠ .

وبين ان عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا لدى النزلاء بلغت ١٢ في حين بلغ عدد الوفيات لدى الحراس ٧ .

واضاف اننا نطالب الحكومة ودائرة الاصلاح العراقية ووزارة الصحة والداخلية بالقيام بحملة تعقيم وتعفير لكافة السجون وانشاء وحدات للعزل الصحي في هذه السجون والاستعانة بالامم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم في هذا الجانب .

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