العراق وتركيا يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري

2020/11/19 | 01:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير التجارة العراقي، علاء أحمد الجبوري، مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه، اليوم الأربعاء، بالسفير التركي، لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية …

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