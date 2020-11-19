تحرك في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع صفقة أسلحة مع الإمارات

2020/11/19 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضوان ديمقراطيان وعضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، عن نيتهم التقدم بأربعة تشريعات منفصلة، تهدف لرفض مساعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لبيع طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى إلى الإمارات بصفقة تتجاوز 23 مليار دولار، وفقا لما نقلت رويترز.

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