2020/11/19 | 01:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير مختطفة والقبض على خمسة أشخاص بمنزل للدعارة وسط كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/19 | 01:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطفة والقبض على خمسة أشخاص بمنزل للدعارة وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطفة والقبض على خمسة أشخاص بمنزل للدعارة وسط كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).