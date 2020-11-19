دكانة الشطري -2- - ربيع نعيم مهدي

2020/11/19 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي "نعيم العصفوري" كانت له حكايات مع الصحافة والكتب، بدأت في مدينة الشطرة جنوب العراق، في مكتبة صغيرة حملت لافتة "مكتبة النور" على شاطئ نهر الغراف، نشاطه المبكر في صفوف الحزب الشيوعي العراقي أدخله سجن الكوت لعامين بتهمة توزيع جريدة الحزب.خلال تنفيذه للحكم سنحت له فرصة للهروب مع رفاقه، قضى فيها يومان سيراً على الاقدام حتى وصل الى مدينة الشطرة، والغريب ان جدتي رحمها الله أجبرته على تسليم نفسه بعد س ......





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