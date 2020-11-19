ماضي ملئ برائحة الدم والحزن والألم - تحرير سالم

2020/11/19 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تحرير_سالم ماضي ملئ برائحة الدم والحزن والألم على رفاق شيوعيين مخلصين لم يكن بودهم مغادرة الحياة وهم في ريعان شبابهمالكثير ممن يكتبون عن الشيوعيين يذكرون الكوارث التي مرت على الشيوعيين نتيجة الأخطاء القاتلة التي ارتكبوها بحق رفاقهم وشعبهم ومنها التحالفات الغير مدروسة أو التي تمت بأمر الرفاق السوفييت / حسب ما موثق في (أرشيف الحزب الشيوعي السوفييتي) وحسب الوثائق التي رفعت عنها السرية والموجود حالياً في الم ......





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