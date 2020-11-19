لو قاطع الكرد الانتخابات العراقية

2020/11/19 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سمعت من سياسي كردي أمس دعوته لقيادته أن تفكر جدياً بالانسحاب وعدم الاشتراك في الانتخابات العراقية المبكرة المقبلة على خلفية أزمة قانون الاقتراض وعدم شمول اقليم كردستان فيه، واستمرار أزمة رواتب موظفي الاقليم .ذلك ان التصويت بالاجماع بحسب القناعات السائدة ، كسر التوافقات التي اعتاش، ولا أقول اعتاد، عليها البرلمان العراقي […]

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