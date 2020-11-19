2020/11/19 | 02:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صواريخ المليشيات تقتل طفلة وتصيب خمسة مدنيين واشنطن- بغداد -ا ف ب – الزمان عقد مسؤولون عراقيون وأمريكيون، الأربعاء، اجتماعا في بغداد لبحث جدولة انسحاب القوات الأمريكية، وصولا إلى إعادة انتشارها خارج البلاد. وأفاد المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي، في بيان، بأنه «تم عقد اجتماع مشترك بين الجانبين العراقي والأمريكي حول جدولة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع عراقي أمريكي لجدولة الانسحاب يقر التعاون ضد داعش وميلر:حققنا أهداف 2001 ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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