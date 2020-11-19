اجتماع‭ ‬عراقي‭ ‬أمريكي‭ ‬لجدولة‭ ‬الانسحاب‭ ‬يقر‭ ‬التعاون‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬وميلر‭:‬حققنا‭ ‬أهداف‭ ‬2001‭ ‬

2020/11/19 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ‭ ‬المليشيات‭ ‬تقتل‭ ‬طفلة‭ ‬وتصيب‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬ واشنطن‭- ‬بغداد‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬ عقد‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬وأمريكيون،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لبحث‭ ‬جدولة‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬انتشارها‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬ وأفاد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمستشارية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬العراقي‭ ‬والأمريكي‭ ‬حول‭ ‬جدولة‭ […]

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