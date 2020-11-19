موالون لإيران يرفضون التقارب العراقي السعودي في إعادة فتح منفذ عرعر

2020/11/19 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬أعادت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬والسعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬فتح‭ ‬منفذ‭ ‬عرعر‭ ‬الحدودي‭ ‬المغلق‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما،‭ ‬أمام‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تقارب‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭.‬ وقطعت‭ ‬السعودية‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬إثر‭ ‬غزوه‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬واستأنفتها‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭.‬وتسعى‭ […]

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