إلغاء جلسة استماع لحملة ترامب في بنسلفانيا

2020/11/19 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام القاضي الفيدرالي، ماثيو بران، الأربعاء، بإلغاء جلسة استماع كانت مرتقبة لتقديم الأدلة فيما يخص نتيجة الانتخابات التي أظهرت فوز المرشح، جو بايدن، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

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