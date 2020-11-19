قانون الاقتراض يُنقذ «ميناء الفاو» والنقل تواصل تفاوضها مع «دايو»

2020/11/19 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شيماء رشيد

تواصل وزارة النقل مفاوضاتها مع شركة «دايو» الكوريّة لإنشاء مشروع ميناء الفاو الستراتيجي، في حين رجحت لجنة الخدمات النيابية توقيع العقد مع الشركة خلال الشهر الحالي للاستفادة من المبلغ المرصود للميناء في قانون الاقتراض الذي جرى إقراره مؤخراً.

عضو لجنة الخدمات النيابية وأحد المسؤولين عن ملف ميناء الفاو، النائب مضر الازيرجاوي، أكد لـ«الصباح»، «استمرار التفاوض بين وزارة النقل والشركة الكورية، خاصة بعد تغيير المدير المفوض للشركة وتقديم سعر جديد وصل الى (2.65 مليار دولار)، ولكن الوزارة تأمل بتخفيض المبلغ بعد أن تم الاتفاق على المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع التي تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات»، مبيناً أن «هناك شركة صينية سبق أن قدمت عرضا ودخلت في مسار التفاوض مع وزارة النقل أيضاً».

وأضاف أن «الاسبوع المقبل سيشهد زيارة لجنة الخدمات لوزارة النقل من أجل الاطلاع على كل ما تم التوصل اليه مع الشركتين (الكورية والصينية)»، مشيراً الى أنه «رغم التأخير في عقد ميناء الفاو، لكن الوزارة لا تريد خسارة الشركة الكورية لكثير من الأسباب، أولها أنها تعرف المنطقة بصورة جيدة، إضافة الى أن آلياتها متواجدة في موقع العمل، وفي حال توقيع العقد ستباشر العمل فورا».

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