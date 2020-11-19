الأمن النيابيَّة تدعو لتأمين حاجة البلاد من السلاح

2020/11/19 | 02:51 - المصدر: الصباح

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بغداد: مهند عبد الوهاب

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة مديريات التخطيط في وزارتي الدفاع والداخلية الى تهيئة الخطط الكفيلة بتأمين احتياجات العراق من السلاح، من خلال استثمار فرص انعقاد المعرض العسكري ببغداد في نيسان المقبل.



وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث لـ«الصباح»: إن «على مديريات التخطيط في الوزارات العسكرية استثمار المعارض العسكرية واستثمار فرص وجود الشركات المصنعة للأسلحة في تلك المعارض، وانتقاء الأسلحة التي تتناسب مع الواقع العراقي، لأنه لا يمكن أن نحقق الفائدة من جميع الأسلحة، إذ إنّ هناك أسلحة غير مستخدمة من قبل الجيش العراقي، واستيرادها يحتاج الى خطط تدريبية واتفاقيات مع الدول الأخرى».

الركابي أكد أنه «من الأفضل أن تكون الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الجيش العراقي في مقدمة الطلبيات»، لافتاً إلى أن «هناك حديثا عن توجهات للاستثمار والتلاقح مع شركات أجنبية مصنعة للأسلحة يمكن ان يستفيد منها العراق في الصناعات الحربية».

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