الشرطة المجتمعيَّة: 430 حالة ابتزاز إلكتروني في 2020

2020/11/19 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: رلى واثق

بلغ عدد حالات الابتزاز الإلكتروني التي عالجتها الشرطة المجتمعية خلال الأشهر العشرة الماضية، 429 حالة.افاد بذلك مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية، لـ«الصباح»، موضحا ان العام الحالي شهد زيادة في حالات الابتزاز الالكتروني لأسباب عدة، اهمها ضعف سيطرة الأسرة والفراغ الذي يعيشه كلا الجنسين.وحذر من خطورة هذه العمليات، اذ يؤدي بعضها الى الانتحار، وهروب الفتيات من الاهالي خشية ردود فعل انتقامية ضدهن، ما يؤثر بالتالي في النسيج المجتمعي وزعزعة استقرار الاسرة، مؤكداً اهمية اقرار قانون الجرائم الالكترونية في التقليل من حالات الابتزاز وتسهيل الوصول الى ضعاف النفوس بيسر وسهولة.

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