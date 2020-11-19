2020/11/19 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزراء خارجية مجموعة ما يعرف باسم "العيون الخمس" وهي تحالف استخباراتي يشمل الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا ونيوزيلندا عن "قلقهم البالغ" إزاء إجراءات جديدة وضعتها الصين لحظر المشرعين المنتخبين في هونغ كونغ

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