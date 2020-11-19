إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 11 مليونا

2020/11/19 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تجاوزت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة، مساء اليوم الأحد.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصصة في إحصائيات إصابات ووفيات كورونا، بلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 11 مليونا و984 شخصا.

وأكدت الجامعة أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز 246 ألف حالة وفاة، بينما تعافى "4,148,444" شخصا.

كانت الولايات المتحدة، التي تعد أكبر دولة من حيث عدد الإصابات والوفيات حول العالم، وصلت إلى المليون العاشر قبل أسبوع فقط، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

سجلت أمريكا أكثر من 159 ألف و100 إصابة يوم السبت، وهو ثالث أعلى إجمالي للإصابات في الولايات المتحدة، مما رفع متوسط الحالات الإيجابية خلال الأيام السبعة الماضية إلى أكثر من 145 ألف.

ولا تزال الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة عند مستويات أدنى مما كانت عليه في ذروة الربيع خلال الموجة الأولى، ولكنها ترتفع بسرعة.

المصدر: سبوتنيك

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