جنود أستراليون

2020/11/19 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر قائد الجيش الأسترالي، الخميس، بوجود أدلة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقل عن 39 مواطنا أفغانيا من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

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