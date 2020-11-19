"شبكات معقدة من الشركات الوهمية".. تحقيق يكشف تحايل إيران على العقوبات الأميركية

2020/11/19 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلاصة تحقيق أجرته إذاعة آسيا الحرة (RFA)‏ بأن إيران تتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، باستخدام شركات وهمية وتعاملات مشبوهة في هونغ كونغ

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