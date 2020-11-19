"لمعاقبة مؤججي الصراع".. مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع "قانون استقرار ليبيا"

2020/11/19 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، قانونا جديدا حول ليبيا يدعو إلى فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

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