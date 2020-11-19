تقرير.. بايدن

2020/11/19 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب حصيلة الأصوات التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن من رقم قياسي بلغ 80 مليون صوت بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات في بعض المناطق.

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