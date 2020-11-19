مع بدء استخدامها.. شكاوى من

2020/11/19 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر، الأربعاء، أنها "ستبطئ طرح" ميزة "فليتس" التي تتيح للمستخدمين نشر صور أو نصوص أو مقاطع فيديو تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة

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