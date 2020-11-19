"رسالة للدول الحرة".. البنتاغون يشيد بقرار بريطانيا زيادة إنفاقها العسكري

2020/11/19 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريستوفر ميللر، بإعلان المملكة المتحدة زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل هو الأكبر منذ 30 عاما

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