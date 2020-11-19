المرصد السوري: بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية

2020/11/19 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، اشتباكات متقطعة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور حزوان غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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